انت الأن تتابع خبر "وداعا للشعر الأبيض".. أصبغي شعرك في البيت من غير مواد كمائية.. وصفات طبيعية لصبغ الشعر الأبيض بصورة بسيطة.. تعرفي عليها! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني الكثير من السيدات من تواجد الشعر الأبيض في الرأس والذي يطلق عليه شعر الشيب والذي ينتج مع تقدم العمر، ويسبب تواجد الشعر الأبيض العديد من الإزعاج والقلق مع فقدان الثقة بالنفس وهذا يمكنك التخلص منه وعلاجه من خلال استخدام الصبغات الطبيعية التي يمكنك تحضيرها في المنزل لتغيير لون الشعر دون أن يحدث تأثير على نمو البصيلات من الجذور حتى الأطراف، ويمكنك التعرف على كل هذا من خلال استكمال هذا المقال.

صبغ الشعر الأبيض بالحناء

تعتبر الحناء من أقدم الصبغات الموجودة على مر التاريخ والتي تحتوي على فائدة كبيرة من الفيتامينات التي تغذي الشعر والتي تعمل على إكساب الشعر اللون الأحمر ويتم تحضيرها من خلال خلط بودر الحناء مع الماء الساخن للحصول على عجينة، قومي بعدها بوضع هذه العجينة على الشعر وتغطيته باستخدام البونيه الحراري لمدة تتراوح بين ساعة إلى ثلاثة ساعات وبعدها غسله بالماء الفاتر.

صبغ الشعر بالبابونج

يمكنك تفتيح لون الشعر والحصول على شعر باللون الذهبي أو الأشقر من خلال استخدام البابونج الطبيعي دون الحاجة لمواد كيميائية وهذا من خلال الخطوات التالية: