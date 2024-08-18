انت الأن تتابع خبر "شعرك هيبقى حرير".. جربي طريقة تحضير ماسك الخميرة للشعر في المنزل والنتيجة خيال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر الخميرة من أهم المواد الطبيعية التي تساعد بدرجة كبيرة في تحسين نمو أنسجة الشعر، لهذا يستخدم في الكثير من الوصفات الطبيعية زيادة إلى أنها تشمل مجموعة متميزة من الفيتامينات والمعادن المهمة لنعومة ولمعان الشعر، لذلك علاوة إلى أنها تساعد بدرجة كبيرة للمحافظة على الشعر من التساقط الذي تسبب في الصلع أخيراً، كما أن الخميرة تساعدك أيضا في نعومة الشعر والتخلص من القشرة، لذلك وفرنا لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل ماسك الخميرة في المنزل بكل سهولة، تابعونا.

مكونات عمل ماسك الخميرة للشعر

يتم عمل ماسك الخميرة للشعر من خلال عدد من المكونات:

ملعقة من العسل الأبيض.

ملعقة من الخميرة الفورية.

ملعقتين من الحليب.

خطوات تحضير ماسك الخميرة للشعر

يمكنك تحضير ماسك الخميرة للشعر بكل سهولة في البيت من خلال الخطوات التالية:

يتم إحضار طبق مناسب ومن ثم قم بوضع الخميرة مع اللبن في الطبق.

بعد ذلك قم بتقلبيهم باستمرار حتى تذوب الخميرة، ومن ثم يتم وضع العسل ونحرك جيداً حتى يصبح معك قوام ثقيل ومتجانس.

يكون الماسك الآن جاهز للاستخدام على الشعر.

طريقة استخدام الماسك