سقوط مواقع للقوات الجنوبية اليمنية في لحج... التفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - قالت مصادر عسكرية ميدانية إن "القوات الجنوبية" المرابطة في جبهة عهامة بالمسيمير الحواشب بمحافظة لحج جنوبي اليمن، تصدت في ساعة مبكرة صباح امس الجمعة، لهجوم غادر شنته مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.

وبحسب "المركز الإعلامي لمحور الحواشب القتالي"، أوضحت المصادر "الميدانية" أن مليشيات الحوثي شنت هجومها الغادر باتجاه مواقع البرادة ورواحح وعززته بتغطية نارية مكثفة مستخدمةً الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

ونفت المصادر وفقا للمركز الإعلامي، سقوط تلك المواقع بيد مليشيات الحوثي، وقالت إن القوات المرابطة في الجبهة "تصدت للهجوم بشجاعة وبصورة فورية، وأجبرت المليشيات على التراجع وسط تكبد الأخيرة خسائر فادحة في عتادها وقتلى وجرحى بصفوف عناصرها المهاجمة، خلال المواجهات العنيفة التي استمرت لساعات".

وكانت مصادر إعلامية، قالت إن مليشيات الحوثي تمكنت من السيطرة على موقعي "البرادة و رواحح" بمنطقة عهامة بعد معارك استمرت ست ساعات أسفرت عن قتلى وجرحى من الجانبين.