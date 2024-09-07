بيان هام.. إجراء حوثي خطير يعرض الآلاف اليمنيين لخطر أكبر.. تفاصيل ماجاء فيه

الرياض - محمد الاطلسي - أكدت واشنطن إن إجراءات مليشيا الحوثي الإيرانية، في العاصمة المحتلة صنعاء، تعرض آلاف اليمنيين لخطر أكبر.

جاء ذلك في بيان السفارة الأمريكية لدى اليمن، يدعو مليشيا الحوثي، إلى إطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين بالمنظمات الدولية.

وقالت السفارة في البيان، الجمعة، إنه مضى على احتجاز سلطة صنعاء للموظفين تسعين يوماً، ومرور أكثر من ألف يوم من اختطافها لاثني عشر موظفاً في السفارة الأمريكية بصنعاء.

وأضاف البيان أن ممارسات ما سمتهم "الحوثيين" تفاقم معاناة المواطنين في مناطق سيطرتها وتهدد بفقدان المساعدات الإنسانية للمحتاجين.

وأشار بيان السفارة الأمريكية لدى اليمن، إلى أن "الحوثيين يواصلون احتجاز هؤلاء الأفراد بناءً على تهم واهية وباطلة، لا تتوافق مع واقع حياة هؤلاء الناس الملتزمين بعائلاتهم وباليمن ومستقبله".

وتابع البيان أن هذه الإجراءات غير القانونية تؤثر بشكل مباشر على تقديم المساعدات الإنسانية الحيوية، ما يعرض آلاف اليمنيين في تلك المناطق لخطر أكبر نتيجة تعطل إيصال المساعدات الضرورية.