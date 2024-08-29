انت الأن تتابع خبر على المصريين الاستعداد قبل فوات الاوان .. ليلى عبد اللطيف تطلق توقعات جديدة هي الاخطر على ام الدنيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تكشف ليلى عبد اللطيف، الخبيرة المعروفة في علم الفلك والأبراج، خلال مشاركتها في برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة "إم بي سي مصر"،

عن مجموعة من التوقعات المثيرة

التي من شأنها تحديد مستقبل مصر الاقتصادي والرياضي في الفترة المقبلة. وفقاً لعبد اللطيف، من المتوقع أن تشهد مصر تحسناً اقتصادياً سريعاً، موصوفاً بأنه "سحابة صيف عابرة"، بالإضافة إلى تطور كبير في العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقطر، وكذلك دعم كبير من دول مثل السعودية والولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى بمليارات الدولارات لدعم الاقتصاد وتعزيز الأمن في مصر.

في النطاق الرياضي

أعربت عبد اللطيف عن تفاؤلها بالأداء المنتظر للمنتخب المصري في نهائيات كأس العالم 2026، مؤكدةً أن المنتخب سيتأهل ويقدم أداءً لافتاً. كما توقعت أن يحقق النادي الأهلي نجاحات ملحوظة على الصعيد الدولي والمحلي، بما في ذلك الفوز ببطولة مونديال الأندية في عام 2025 وبطولة الدوري الممتاز في الموسم الحالي.

ليلى عبد اللطيف أيضاً أشادت بالحكومة المصرية الجديدة برئاسة مدبولي، مُنبئة بأنها ستحقق نقلة نوعية في الأداء الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي. وتوقعت تعزيز قوة الجنيه المصري مقابل الدولار في الأسواق العالمية.

خلال البرنامج