تنضيف البشرة بعمق بمكونات طبيعية في البيت

هنشارك معاكم في الفيديو 5 خطوات اساسية لتنضيف البشرة ، تقدري تعمليها في البيت باستخدام مكونات متوفرة بسهولة في مطبخك ، وكل المكونات مناسبة لكل انواع البشرة ، بما فيهم كمان البشرة الحساسة.

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