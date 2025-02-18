الداخلية تحبط تهريب شحنة كبتاجون بقيمة 850 مليون جنيه (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 فبراير 2025 02:24 مساءً - نجحت الداخلية في إحباط محاولة تشكيل عصابى جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة لتهريبها لإحدى الدول .. وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 850 مليون جنيه.

يأتى ذلك استمراراً للنجاحات الأمنية المتوالية التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى مواجهة الجريمة بشتى صورها والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لجالبى المواد المخدرة لما تمثله من خطورة ، والحيلولة دون إتخاذ البلاد معبراً لتلك السموم للدول الأخرى..

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام ( تشكيل عصابى شديد الخطورة الإجرامية يضم 8 أشخاص " 3 منهم يحملون جنسيات دول أخرى" ) بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة من أحد الموانئ مخبأة بمخابئ سرية داخل شحنة مشمولها المستندى مكبرات صوت تمهيداً لتهريبها لإحدى الدول.

عقب تقنين الإجراءات، تنسيقاً والجهات الأمنية المعنية تم ضبط ( 7 منهم ) وتبين تواجد الأخير خارج البلاد وبحوزتهم ( كمية من المواد المخدرة المتنوعة " 700 ألف قرص كبتاجون ، 63 كيلو جرام حشيش ، 3 كيلو جرام شابو " - 3 سيارات - مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية").. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى ( 850 مليون جنيه).. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (العنصر الهارب) بالتنسيق مع الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول".