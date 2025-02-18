بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 02:47 مساءً - كشفت تقارير صحفية، أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يفكر بإقالة لجنة الحكام، نظراً للجدل المثار حول التحكيم في الدوري الإسباني.

الأسابيع الماضية شهدت الكثير من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، وخاصة في مباريات في ريال مدريد، الذي أصدر مؤخراً، بياناً رسمياً، طالب من خلاله إقالة لجنة الحكام حيث شكك بنزاهة عملها.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “آس” الإسبانية، أكدت بأن رافائيل لوزان، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ومجلس الإدارة بالكامل توصلوا لاتفاق، برحيل لجنة الحكام بنهاية الموسم.

اللجنة التي يترأسها لويس ميدينا كانتاليخو، فقدت مصداقيتها، ويرى لوزان بأن الأفضل هو إقالتها مع ظهور العديد من الأسماء التي يمكنها خلافة كانتاليخو.

وأشارت صحيفة “آس” الإسبانية، أن الحكم الإسباني المعتزل، ماتيو لاهوز، هو أحد المرشحين لتولي مسؤولية رئاسة اللجنة على الرغم من علاقته السيئة بزملائه.

بينما صحيفة “ماركا” الإسبانية أيضاً، أكدت بأن هناك تفكير في أن يكون فرنانديز بوربالان هو رئيس لجنة الحكام في الموسم المقبل، ولكن لم يتم حتى الآن حسم الأمر.