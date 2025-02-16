8 طرق طبيعية لازالة المكياج وتنضيف البشرة

ازالة المكياج مهمة اساسية وضرورية جدا للحفاظ على بشرتك صحية، وكلنا عارفين انه متوفر في السوق منتجات كتير لازالة المكياج سواء مناديل ازالة المكياج او المزيلات السائلة ، ولكن بيكون من الافضل دايما انك تبعدي عن المنتجات اللي فيها مواد كيميائية لانها ممكن تسبب جفاف البشرة ، عشان كده النهاردة في الفيديو بتاعنا هنشارك معاكم 8 طرق لازالة المكياج من غير مزيل مكياج.

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