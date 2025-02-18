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لجنة شئون الأحزاب السياسية توافق على تأسيس حزب الجبهة الوطنية

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  • لجنة شئون الأحزاب السياسية توافق على تأسيس حزب الجبهة الوطنية 1/3
  • لجنة شئون الأحزاب السياسية توافق على تأسيس حزب الجبهة الوطنية 2/3
  • لجنة شئون الأحزاب السياسية توافق على تأسيس حزب الجبهة الوطنية 3/3

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 فبراير 2025 02:24 مساءً - يعلن حزب الجبهة الوطنية عن موافقة لجنة شئون  الأحزاب السياسية علي تأسيس حزب الجبهة الوطنية وذلك بعد إتخاذ كل الإجراءات الرسمية التي نص عليها القانون وتم نشر هذه الموافقة بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 /2 /2025 .

 

ووفقاً للنظام الاساسي الذي وافقت عليه لجنة شئون الاحزاب السياسية أجمع الدكتور/ - عاصم عبد الحميد حافظ الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية، والسيد محمد مرزوق القصير- أمين عام الحزب.

 

 

عاصم عبد الحميد حافظ الجزار

عاصم عبد الحميد حافظ الجزار

وحيث يذكر أنه يجري حالياً عقد اجتماعات داخلية علي مستوي القيادات للانتهاء من التشكيلات الرئيسية للحزب .

 

 

، والسيد محمد مرزوق القصير- أمين عام الحزب.

السيد محمد مرزوق القصير- أمين عام الحزب.

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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