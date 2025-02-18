كيفية فرد الشعر باستخدام الكوكاكولا والحصول على شعر ناعم من أول استخدام

رياض - احمد صلاح - اكتشفي كيفية استخدام الكوكاكولا لفرد الشعر بطريقة طبيعية تمنحك نعومة فائقة من أول استخدام دون الحاجة للمواد الكيميائية الضارة.

فوائد الكوكاكولا لفرد الشعر

تعمل على فك تشابك الشعر وتسهيل تمشيطه.

تقلل من تجاعيد الشعر وتعزز نعومته الطبيعية.

تمنح الشعر ملمسًا ناعمًا بدون الحاجة لاستخدام أدوات التصفيف الحرارية.

طريقة استخدام الكوكاكولا لفرد الشعر بسهولة

للحصول على أفضل النتائج، اتبعي الخطوات التالية:

قومي بتفريغ زجاجة من الكوكاكولا في وعاء مناسب. أضيفي ربع كوب من ماء الورد، ثم كوب ونصف من الحناء. اخلطي المكونات واتركيها لمدة ساعة. ضعي الخليط على شعرك واتركيه لمدة ساعتين، ثم اغسليه بالماء والشامبو.

طريقة فرد الشعر بالكوكاكولا والليمون

للحصول على نعومة إضافية، يمكنك تجربة هذه الوصفة: