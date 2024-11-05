انت الأن تتابع خبر فى دقائق معدودة .. "شاب عربي يكشف عن عشبة جبارة موجودة في كل مطبخ تنظف القولون سريعة جدا! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف شاب أردني عن الفوائد الصحية لعشبة السنا، حيث استخدمها لتنظيف القولون من البراز المتحجر بسرعة وفعالية تعتبر عشبة السنا من أبرز العلاجات في الطب البديل، حيث تستخدم بشكل رئيسي لعلاج الإمساك وتخفيف آثاره، كما تساعد في تليين الجهاز الهضمي بشكل عام تعتبر هذه العشبة خيارًا طبيعيًا للتخلص من التراكمات البرازية، مما يعزز صحة القولون ويساهم في تحسين وظائفه.

السنا تنظيف القولون