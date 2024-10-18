انت الأن تتابع خبر «ازاي عايشين ومانعرفش» .. الكرش يزيد خطر الإصابة بهذا المرض القاتل .. انتبه قبل فوات الأوان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت العديد من الأخبار حول أن هناك احتمالية كبيرة أن يتعرض كافة الأشخاص الذين يعانون من الكرش المترهل والدهون المتجمعة في منطقة البطن إلى الإصابة بأمراض القلب وهذا على خلاف كتلة الجسم لديهم، وقد قام العديد من الباحثون الأمريكيون بتحليل كافة الأبحاث التي أجريت من قبل حول كيفية إدارة وعلاج السمنة المفرطة وخاصة في منطقة البطن وعلى الرغم من أن السبب وراء هذا الإرتباط لم يتم توضيحه حتى الآن.

أمراض القلب والكرش