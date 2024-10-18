انت الأن تتابع خبر «ازاي عايشين ومانعرفش» .. الكرش يزيد خطر الإصابة بهذا المرض القاتل .. انتبه قبل فوات الأوان والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - انتشرت العديد من الأخبار حول أن هناك احتمالية كبيرة أن يتعرض كافة الأشخاص الذين يعانون من الكرش المترهل والدهون المتجمعة في منطقة البطن إلى الإصابة بأمراض القلب وهذا على خلاف كتلة الجسم لديهم، وقد قام العديد من الباحثون الأمريكيون بتحليل كافة الأبحاث التي أجريت من قبل حول كيفية إدارة وعلاج السمنة المفرطة وخاصة في منطقة البطن وعلى الرغم من أن السبب وراء هذا الإرتباط لم يتم توضيحه حتى الآن.
أمراض القلب والكرش
- إلا أن النتائج شجعت الأطباء على الحصول على مؤشر كتلة الجسم وقياس الدهون في البطن وهذا عند تحليل مدى خطورة إصابة المريض بأمراض القلب وقد قام العديد من الباحثين في المعهد الوطني للصحة في ماريلاند بالبحث جيدًا عن العلاقة بين أمراض القلب وازدياد الدهون بالجسم.
- كما أكدت الأبحاث على أن مرض السمنة يعد من أكثر الأعباء التي تؤدي إلى الإصابة بأمراض الأوعية الدموية وكذلك أمراض القلب والشرايين وبالتحديد دهون البطن والتي يطلق عليها الأنسجة الدهنية الحشوية، وقد يصل الأمر إلى الإصابة بأمراض الكبد الدهني الكحلي، وعلى الرغم من أن كتلة الوزن قد تكون سليمة فإنه نجد أن يكون هناك دهون ملتفة حول البطن.
- هذه الدهون بالفعل قد تؤدي إلى وقف الإصابة بأمراض القلب لأنها تضغط على الجهاز التنفسي، إلا أن سبب الارتباط مازال غير واضح إلا أنه يمكن أن يصل إلى السكتات الدماغية والنوبات القلبية، وقد أكد العديد من الباحثين أن ممارسة ساعتين ونصف من الرياضة بشكل أسبوعي فإنه يساعدك في خسارة الوزن وخفض الكرش تماما.