انت الأن تتابع خبر خلطات سحرية وسريعة المفعول لتبييض المناطق الحساسة في الجسم.. جربيها الأن ولن تندمي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قد تحتاج بشرة جسمكِ إلى خلطات تبييض طبيعية سريعة المفعول، نظراً لوجود لون داكن في المناطق الحساسة والتي يصعب استخدام أي مكونات تجارية أو كريمات مصنعة لها، وغالباً ما تعاني معظم السيدات من التصبغات في هذه الأماكن.

خلطة السكر والخميرة:

بهذه المكونات البسيطة والمتوفرة في المنزل، وهي رخيصة الثمن وطبيعية يمكنكِ عمل تفتيح سريع لبشرة جسمكِ، يعمل السكر على إزالة الخلايا الميتة وتجديد البشرة، إلى جانب الخميرة الممتازة لتبييض البشرة، اتبعي الخطوات التالية للحصول على أفضل نتائج:

ضعي في وعاء نصف كأس من السكر الأبيض الخشن، وملعقتين كبيرتين من الخميرة، بالإضافة إلى عصير الليمون.

اخلطي جميع المكونات جيداً ومن ثم أضيفي القليل من زيت الزيتون.

بللي الجسم جيداً بالماء، ثم ضعي الخليط على الجسم بطريقة التدليك.

اتركي الخليط حوالي خمس عشرة دقيقة، ثم نغسله بالماء الفاتر.

وللحصول على نتيجة سريعة نكرر الخلطة يومياً لمدة أسبوع.

خلطة الأناناس وحليب جوز الهند:

هذه المكونات ممتازة في تبيض البشرة ومنحها نعومة وإشراق ونضارة: