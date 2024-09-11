انت الأن تتابع خبر جسمك هيبقى ابيض من التلج!!...ارجعي عروسة .. دلكة الكركم والنشا لتفتيح الجسم نتيجتها فعالة في التبييض والترطيب والنعومة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعتبر البشرة الصافية ذات اللون الابيض واحدة من اهم امنيات كافة السيدات في جميع الاعمار، ولذلك فإن افضل مكون يمكن الاستعانة به لتفتيح البشرة اكثر من درجتين هو الكركم، ويأتي ذلك بسبب تركيبتة الفريدة من نوعها والتي تعتبر اهم تركيبة من تركيات التفتيح حتى في مستحضرات التجميل، حيث ان الكركم يعتبر عنصر اساسي في تفتيح البشرة في حال استخدامة بالطريقة الصحيحة، ويأتي ذلك بسبب احتوائة على كمية كبيرة من مضادات الاكسدة والتي تعمل على التفتيح وإزالة الاسمرار في فترة قليلة، وللتعرف على الطريقة الصحيحة التي يمكن استخدام الكركم بها في التفتيح تابعونا عبر دوت الخليج
مكونات عمل دلكة الكركم والنشا للتفتيح
- 2 ملعقة كبيرة من الكركم المطحون.
- 2 ملعقة كبيرة من النشا.
- 1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- 1 ملعقة كبيرة من الحليب.
- 1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
طريقة عمل دلكة الكركم والنشا
- في اول خطوة قومي بوضع كافة المكونات الجافة سويًا وهم الكركم والنشا، ثم ابدئي بإضافة زيت الزيتون والحليب وعصير الليمون ويمكن الاستغناء عنه إذا كان لديك حساسية تجاهه، ثم ابدئي في مزج كافة المكونات سويًا حتى الحصول على قوام كريمي يمكن وضعه على البشرة، ثم ابدئي في وضع الدلكة على البشرة وأي اماكن داكنة موجودة في الجسم مع تلك الدلكة لمدة حوالي تلت ساعة فقط ثم اغسلي بشرتك جيدًا، يمكن عمل تلك الوصفة مرة واحدة اسبوعيًا للحصول على افضل نتيجة.