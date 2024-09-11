انت الأن تتابع خبر جسمك هيبقى ابيض من التلج!!...ارجعي عروسة .. دلكة الكركم والنشا لتفتيح الجسم نتيجتها فعالة في التبييض والترطيب والنعومة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر البشرة الصافية ذات اللون الابيض واحدة من اهم امنيات كافة السيدات في جميع الاعمار، ولذلك فإن افضل مكون يمكن الاستعانة به لتفتيح البشرة اكثر من درجتين هو الكركم، ويأتي ذلك بسبب تركيبتة الفريدة من نوعها والتي تعتبر اهم تركيبة من تركيات التفتيح حتى في مستحضرات التجميل، حيث ان الكركم يعتبر عنصر اساسي في تفتيح البشرة في حال استخدامة بالطريقة الصحيحة، ويأتي ذلك بسبب احتوائة على كمية كبيرة من مضادات الاكسدة والتي تعمل على التفتيح وإزالة الاسمرار في فترة قليلة، وللتعرف على الطريقة الصحيحة التي يمكن استخدام الكركم بها في التفتيح تابعونا عبر دوت الخليج

مكونات عمل دلكة الكركم والنشا للتفتيح

2 ملعقة كبيرة من الكركم المطحون.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

1 ملعقة كبيرة من الحليب.

1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة عمل دلكة الكركم والنشا