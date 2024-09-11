انت الأن تتابع خبر يعمل على دعم صحة القلب وتهدئة الجلد وترطيبه.. فوائد جمة وغير متوقعة لنبات القريض.. تعرف عليها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعرف نبات القريص، أيضًا باسم الألوة فيرا، ويحتوي على العديد من المركبات النشطة التي تعزز الصحة وتوفر العديد من الفوائد، منها.

1. تهدئة الجلد وترطيبه:

يعتبر القريص مرطبًا طبيعيًا للجلد. يحتوي على جيل فيرا، الذي يحتوي على خصائص مهدئة ومرطبة، ويستخدم عادة في منتجات العناية بالبشرة والشعر. يمكن استخدام جل القريص لتخفيف حروق الشمس، وتهدئة التهابات الجلد مثل الصدفية والأكزيما، وترطيب الجلد الجاف.

2. دعم الجهاز المناعي:

يحتوي القريص على مضادات الأكسدة والتي تعزز صحة الجهاز المناعي وتساعد في مكافحة الالتهابات. كما أنه يحتوي على فيتامين C وفيتامين E وبيتا كاروتين، وهي مركبات تعزز الجهاز المناعي وتحمي الجسم من الضرر الناتج عن الجذور الحرة.

3. دعم عملية الهضم:

يعتبر القريص منشطًا لعملية الهضم ويساعد على تهدئة القولون وتقليل الالتهابات المعوية. يحتوي على إنزيمات هضمية تُعزز عملية هضم الأطعمة وامتصاص المغذيات.

4. تخفيف الالتهابات:

تحتوي أوراق القريص على مركبات مضادة للالتهابات مثل الألوين والأنثراكينونات. يمكن استخدام الجل المستخرج من أوراق القريص لتخفيف التهابات المفاصل والتهابات الأمعاء والتهابات الجلد.

5. دعم صحة القلب:

يشير البعض إلى أن القريص يمكن أن يساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية. يحتوي على مركبات تساعد في خفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم وتقليل مستويات الكولسترول الضار.

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