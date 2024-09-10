طريقة عمل مزيل العرق البودر بمكونات طبيعية بالمنزل وبرائحة جميلة

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رياض - احمد صلاح - يعتبر مزيل العرق البودر ، من أكثر المزيلات الآمنة التي يتم استخدامها على الجلد وللجسم، فهو طبيعي جداً ولا يترك أي آثار على الجلد مثل الاسمرار بل بالعكس فهو مفتح جيد للجلد، ويعطي رائحة جميلة تدوم طوال اليوم بعكس مزيلات العرق الصناعية أو الجاهزة التي تعطي رائحة لمدة قصيرة وقد تتسبب في الكثير من المشاكل، فقد تؤدي إلي بعض الأمراض مثل السرطان حفظنا الله، أو قد تتسبب في سد الغدد العرقية وهذا الأمر يؤدي إلي الكثير من المشاكل، ولكن يمكن للإنسان استخدام مكونات طبيعية داخل المنزل تحافظ على صحة الجسم، وتعطي أيضاً رائحة جميلة للجسم بل وتمنع رائحة العرق الكريهة التي تزعج الكثير من الأشخاص سوء الرجال أو السيدات، فمن خلال ثلاث مكونات فقط يمكننا صنع مزيل العرق البودر سوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال.

مكونات عمل مزيل عرق طبيعي للجسم

يتكون المزيل من مكونات سهلة جداً وغير مكلفة تعطي الجسم رائحة جميلة وتعد مكوناته هي كما يلي:ـ

طريقة التحضير

بخطوات سهلة جداً يتم تحضير مزيل العرق البودر الطبيعي جداً وآمن وذلك بطريقة سهلة جداً وهي كما يلي:ـ

يتم خلط كلاً من الشبه والمسك الأبيض وبودرة التلك بنسب متساوية، ونقلب المكونات حتي تختلط تماماً.

ثم يتم حفظهم داخل علبة نظيفة ومعقمة داخل الثلاجة أو في مكان بارد.

يتم دهن الجسم بالخليط بعد الاستحمام وتنظيف الجسم جيداً، بحركات دائرية حتي يمتصه الجسم تماماً.

يفضل المداومة على استخدام الخليط البودر مرتين يومياً.

يمكن استخدام مزيل العرق البودرة كالكريم وذلك بخلط المكونات السابقة بقليل من ماء الورد، ليتكون لدينا خليط كريمي يتم استخدامه بعد الاستحمام.

فوائد الشبه للجسم

تحتوي الشبه على الكثير من الفوائد الهامة للجسم وله فوائد جمالية كثيرة ومن أهم فوائدها ما يلي:ـ