انت الان تتابع خبر زي المطاعم اصنعي بنفسك سلطة الطحينة الشهية بخطوات سهلة وطعم رائع والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تعتبر سلطة الطحينة من أهم الأطباق التي لا يكتمل الطعام بدونها وتتعدد أشكالها وطرق تحضيرها وهي من السلطات ذات المذاق المميزة والتي دائماً ما نحب تحضيرها بجانب المشاوي مثل الفراخ المشوية والأسماك وأطباق الكبدة واللحوم وغيرها وتختلف طريقة تحضيرها من منزل لآخر ولكنها تتسم ببساطة مكوناتها وسهولة تحضيرها وسنقدم لكم كيفية تحضير سلطة الطحينة بالعديد من الطرق.

طريقة تحضير سلطة الطحينة العادية

يمكن إعداد سلطة الطحينة بسهولة وبمكونات موجودة في أي منزل حيث تعطي للطعام نكهة مميزة كما يتم تحضيرها كطبق جانبي وفيما يلي مكونات الوصفة بالتفصيل:

المقادير

ربع كوب طحينة خام.

2 معلقة خل أبيض.

3 فصوص ثوم مهروسين.

معلقة كبيرة زيت زيتون.

نصف معلقة ملح صغيرة.

نصف ملعقة كمون صغيرة.

3 معالق دقيق قمح كامل.

طريقة تحضير الوصفة

ضعي الثوم والخل والملح والطحينة والكمون في وعاء كبير وقلبيهم جيداً حتى تتجانس وتتداخل المكونات معاً.

بعد ذلك أضيفي الدقيق تدريجياً مع تحريك الخليط وإضافة القليل من الماء حتى تمتزج جميع المكونات معاً.

افرغي سلطة الطحينة في طبق التقديم ويمكنك إضافة القليل من الزيت للتزيين.

طريقة تحضير سلطة الطحينة باللبن

كما ذكرنا أن سلطة الطحينة يمكن تحضيرها بالعديد من الطرق والمكونات ويمكن عمل سلطة الطحينة باللبن والتي تتميز بمذاقها الرائع الشهي وفيما يلي طريقة تحضيرها:

المقادير

ربع كوب طحينة خام.

كوب لبن رايب خالى الدسم أو قليل.

معلقة خل كبيرة.

فلفل حار مقطع قطع صغيرة.

عصير ليمون.

بقدونس للتزيين.

ثوم مفروم.

رشة ملح.

طريقة تحضير الوصفة