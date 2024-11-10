"مش هتقدر تغمض عينيك" تردد روتانا سينما نايل سات 2024 لمتابعة جميع الافلام المصرية والعربية مجاناً وبجودة عالية

انت الأن تتابع خبر "مش هتقدر تغمض عينيك" تردد روتانا سينما نايل سات 2024 لمتابعة جميع الافلام المصرية والعربية مجاناً وبجودة عاليةوالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يرتفع البحث في الساعات الاخيرة من قبل المشاهدين للتعرف علي تردد روتانا سينما نايل سات، وتعتبر قناة روتانا سينما من اشهر القنوات العربية التي تعرض مجموعة متنوعة من افلام الزمن الجميل سواء المصرية او العربية، كما ان محتوى القناة يتمتع هذه الفترة مابين الاثارة والتشويق وذلك من اجل جذب عدد كبير من المشاهدين

تردد روتانا سينما نايل سات

يهتم الملايين من المتابعين وعشاق السينما للتعرف علي تردد روتانا سينما نايل سات، وأصحبت قناة روتانا سينما من بين باقة روتانا السعودية والتي تعمل علي نقل كل ما هو جديد في عالم الفن والدراما، هذا وتهدف القناة بشكل اساسي الي تلبية رغبات المشاهدين وذلك من خلال بث جميع الافلام والمحتويات الخاصة علي مدار 24 ساعة دون توقف، ولاسيما وان القناة تحمل شعار خاص بها وهي “مع روتانا سينما مش هتقدر تغمض عينيك” وهذا الشعار ساعد القناة بشكل كبير في الظهور في مختلف انحاء الوطن العربي بلا استثناء

ويكون تردد القناة علي النايل سات كالتالي:

التردد: 12226

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD

تردد قناة روتانا سينما علي العرب سات

التردد: 11843

القمر الصناعي: العرب سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

جودة القناة: HD

طريقة ضبط قناة روتانا سينما علي جميع اجهزة الاستقبال

تقوم بالذهاب الي قائمة الاعدادات او التركيب.

ثم الضغط علي زر الاقمار الصناعية المتاحة ” نايل سات- عرب سات”.

وبعدها يتم الانتقال بالريموت نحو خانة الترددات.

ويتم ادخال تردد قناة روتانا سينما بشكل سليم ومن بينها التردد ومعدل الترميز ومعامل الاستقطاب.

وتضغط بعد ذلك علي زر البحث.

وتحفظ القناة وستجدها امامك في القائمة النهائية.

مميزات قناة روتانا سينما