شكرا لاهتمامك لمعرفة “Ronaldo vs Mitrovic” القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال اليوم الجمعة 1/11/2024 في دورى روشن السعودي علي النايل سات والمعلق والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

أشتدت تساؤلات الملايين من عشاق الساحرة المستديرة لمعرفة القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال، حيث تتوجه انظار محبي كرة القدم صوب ملعب المملكة ارينا والذي سيكون مسرحًا للمواجهه النارية والمرتقبة والتي ستجمع بين النصر والهلال اليوم، وذلك في اطار مباريات الجولة التاسعة من منافسات بطولة دورى روشن السعودي موسم 2024/2025، وهي من المباريات الكلاسيكية التي يسعي فيها كلا الفريقين الي تحقيق الفوز وخصوصا فريق النصر والذي يريد الاقتراب اكثر من مراكز المقدمة، وسنوضح لكم في هذا المقال القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال ومعلق المباراة والتشكيل المتوقع.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال

يرغب مجموعة كبيرة من مشاهدي ومحبي كرة القدم لمعرفة القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال، وستقام مساء اليوم الجمعة الموافق 1-11-2024 المواجهه النارية والمنتظرة والتي ستجمع بين الهلال والنصر، وذلك في اطار منافسات الاسبوع التاسع من بطولة دورى روشن السعودي، وهذه المباراة ستبدء في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والتاسعة مساء بتوقيت الامارات، هذا وقد نجحت شبكة قنوات SSC السعودية في الحصول علي حقوق نقل المباراة بشكل حصري وجاءت علي النحو التالي:

قناة SSC HD 1

تردد القناة: 12523

جودة القناة: HD

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

قناة SSC HD 1 علي العرب سات

تردد القناة: 12418

القمر الصناعي: العرب سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD

معلق مباراة النصر والهلال

قررت قنوات SSC تعيين المعلق الاماراتي فارس عوض للتعليق علي قمة الجولة التاسعة من دورى روشن السعودي.

تشكيل الهلال المتوقع لمباراة النصر