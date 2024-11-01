شكرا لاهتمامك لمعرفة “بجودة 4K” تردد قناة اون تايم سبورت 2024 الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الاهلي اليوم في الدورى المصري علي النايل سات مجاناً والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

كثر البحث والتساؤل المتكرر من قبل مشجعي ومحبي كرة القدم المصرية والعربية للتعرف علي تردد قناة اون تايم سبورت، ومع انطلاق مباريات دورى نايل موسم 202-2025 بدء البحث عن تردد قناة اون تايم سبورت، والتي تعتبر الناقل الحصري لمباريات الدورى وكأس مصر في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، هذا بالاضافة الي انها من بين القنوات التي تمتلك مجموعة من المع وافضل المحليين ومقدمي البرامج من اجل تحليل المباريات الهامة، وعبر سطور وفقرات المقال القادمة سنتعرف علي تردد قناة اون تايم سبورت وموعد مباراة الزمالك والبنك الاهلي.

تردد قناة اون تايم سبورت

يهتم الملايين من المتابعين للكرة العربية ومباريات الدورى المصري لمعرفة تردد قناة اون تايم سبورت، وقد اعلنت مجموعة قنوات اون تايم سبورت المصرية 1،2 عن نقل منافسات بطولة دورى نايل هذا الموسم بشكل حصري ومجاني لجميع المشاهدين، هذا وان القناة تبث جميع المباريات بأعلي جودة ممكنة هذا الموسم من اجل تلبية رغبات المشجعين والمشاهدين والعاشقبن لكرة القدم، ولاسيما وانها تنقل جميع مباريات الفرق والمنتخبات المصرية في البطولات الافريقية، ويمكنك ضبط قناة اون تايم سبورت من خلال الخطوات التالية:

التردد: 11861

القمر الصناعي: النايل سات

جودة القناة: HD

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

تردد قناة اون تايم سبورت 2

التردد: 10853

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

جودة القناة: HD

معامل الاستقطاب: راسي

موعد مباراة الزمالك والبنك الاهلي

سينطلق موعد مباراة الزمالك والبنك الاهلي مساء اليوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر 2024، وذلك ضمن منافسات الجولة الاولي من مسابقة دورى نايل هذا الموسم، وسيطلق الحكم صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وذلك عبر قنوات اون تايم سبورت.