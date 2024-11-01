شكرا لاهتمامك لمعرفة “اتفرج علي الفارس الابيض HD” القنوات الناقلة لمباراة الزمالك اليوم الجمعة 1-11-2024 أمام البنك الاهلي علي النايل سات ومعلق المباراة والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

أشتدت مُحركات البحث عبر جوجل من قبل الجماهير المصرية لمعرفة القنوات الناقلة لمباراة الزمالك اليوم، ويخوض الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهه قوية مساء اليوم وذلك عندما يصطدم بفريق البنك الاهلي، ضمن منافسات الجولة الاولي من دورى نايل لموسم 2024-2025، وهي المباراة التي اعد لها البرتغالي جوزيه جوميز بشكل جيد وذلك من اجل تحقيق اول ثلاث نقاط له في المسابقة، وتعويض فقدان لقب النسخة الماضية لصالح غريمه التقليدي النادي الاهلي، وسننقل لكم من خلال فقرات المقال التالية القنوات الناقلة لمباراة الزمالك اليوم والتشكيل المتوقع ومعلق المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك اليوم

كثير الحديث في الساعات الماضية حول القنوات الناقلة لمباراة الزمالك اليوم، ومن المنتظر ان تقام مساء اليوم الجمعة الموافق 1-11-2024 مواجهه نارية وستجمع بين نادي الزمالك ونادي البنك الاهلي في منافسات الاسبوع الاول من بطولة دورى نايل موسم 2024/2025، وستبدء هذه المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والتاسعة مساء بتوقيت الامارات، ويمكنك متابعة هذه المباراة الهامة عبر القنوات التالية:

قناة اون تايم سبورت 1

التردد: 11861

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: النايل سات

معلق مباراة الزمالك والبنك الاهلي

من المقرر ان يقوم المعلق الكبير محمد الشاذلي بالتعليق علي مباراة الزمالك والبنك الاهلي اليوم، وذلك في الجولة الاولي من بطولة الدورى المصري في نسخته الجديدة.

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة البنك الاهلي