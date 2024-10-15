سعر اشتراك باقة Ssc المشفرة الناقلة للدوري السعودي

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رياض - احمد صلاح - يتسارع عشاق كرة القدم السعودية على وجه الخصوص، إلى تجديد اشتراك قنوات ssc الربع سنوي، مع دخول الموسم الرياضي للدوري السعودي في مراحل الحسم، ورغم حدوث تغييرات على اسعار اشتراك ssc المشفرة والتي تمنح المشاهد الرياضي تجربة فريدة في مشاهدة أفضل الأحداث الرياضية سواء الإقليمية أو العالمية بجودة عالية hd على عرب سات، حيث وفرت الباقة إمكانية مشاهدة قنواتها لمتابعيها مالكي نايل سات، والذين حرموا من مشاهدة محتواه في السنوات الماضية، من خلال توفير تطبيق مدفوع عبر الإنترنت لمتابعة أهم المباريات.

سعر اشتراك باقة Ssc المشفرة

يبلغ سعر أشتراك باقة القنوات السعودية الرياضية في الوقت الحالي 73 ريال كل 3 أشهر، أي 300 ريال سعودي سنوياً تقريباً، ويمكن تسديد قيمة الأشتراك سواء أون لاين عبر الفيزا، أو من خلال أقرب الموزعين في المملكة، وتضم الباقة 7 قنوات بدقة 1080i مع باقة الرياضة وجهاز جوبكس.

وحددت قنوات ssc التابعة لشبكة “شاهد” مجموعة من طرق الأشتراك داخل مصر وغيرها من الدول العربية، سواء من خلال بطاقات الإئتمان، أو الوكلاء المعتمدين، حيث بلغ اشتراك قنوات ssc داخل مصر حوالي 300 جنيهاً شهرياً، ويشمل الأشتراك الحصول على اشتراك في القنوات بالإضافة لباقة vip في تطبيق “شاهد” لمتابعة كافة الأحداث الترفيهية والرياضية على حد سواء.

طرق دفع اشتراك ssc