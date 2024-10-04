انت الأن تتابع خبر أغاني لولو الجميلة على تردد قناة وناسة للأطفال الجديد على جميع الأقمار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد قناة وناسة من أكثر القنوات التي استحوذت على اهتمام ومحبة الآلاف الأطفال بالعالم العربي، حيث أصبحت محط اهتمام كافة الآباء والأمهات في الفترة الأخيرة، كما تعمل إدارة القناة على بعض التعديلات للقناة لتطوير جودة الصوت والصورة مع تغيير ترددات القناة، وقامت الإدارة بتوفير تردد جديد مما جعل عمليات البحث في تزايد مستمر من قبل الأمهات والأباء عن هذا التردد الجديد لعام 2024 الجاري عبر الأقمار الصناعية المتعددة، وخلال هذا المقال سوف نذكر لكم تردد قناة وناسة عبر الفقرات التالية.

تردد قناة وناسة

تمثل قناة وناسة من أكثر القنوات التي تقوم بتقديم محتوى ترفيهي وتعليمي متميز للأطفال في جميع أرجاء العالم العربي، مما ازدادت عمليات البحث حول التردد الجديد لقناة وناسة عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، كما أنها تهدف إلى توفير بيئة سوية وايجابية تتناسب مع جميع أعمار الأطفال، وتساهم في تعليم الكثير من الأمور المختلفة بشكل احترافي وممتع،

وفي النقاط التالية سوف نذكر التردد الجديد الخاص بالقناة:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11470.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة وناسة عبر عرب سات:

تردد القناة: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

كيفية ضبط تردد قناة وناسة

يمكنك ضبط تردد قناة وناسة الجديد لعام 2024 الحالي بشكل سلس جدا، وذلك من خلال أتباع بعض الخطوات اللازمة التي سوف نذكرها في النقاط التالية: