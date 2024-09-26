انت الأن تتابع خبر لمشاهدة مباراة السوبر الأفريقي .. استقبل الآن تردد قناة ام بي سي مصر 2 بجودة HD والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرض قناة ام بي سي مصر الكثير من البرامج المتنوعة التي تجذب الكثير من المشاهدين بالإضافة إلى عرض المسلسلات المميزة، وفي الآونة الأخيرة زاد البحث عن تردد قناة ام بي سي مصر 2 لأنها ستنقل مباراة هامة ألا وهي مباراة السوبر الإفريقي بين الفريقين الأهلي والزمالك.

تردد قناة ام بي سي مصر 2 على القمر الصناعي عرب سات

يكثر البحث عن تردد قناة ام بي سي مصر بمعظم الدول على القمر الصناعي عرب سات، ولهذا حرصنا على تقديم جميع البيانات حول هذه القناة:

تردد القناة: 11919.

جودة البث: HD.

نوع الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة ام بي سي مصر 2 على القمر الصناعي نايل سات

القمر الصناعي نايل سات هو الأكثر مشاهدة لقناة ام بي سير مصر ولهذا وف يتم طرح كافة المعلومات الخاصة بالقناة على هذا القمر لسهولة الأمر على الجميع، وهذه المعلومات تكمن فيما يلي:

تردد القناة: 11832.

جودة البث: SD.

نوع الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

أهم البرامج التي تقدمها قناة ام بي سي مصر 2

حرصت إدارة قناة ام بي سي مصر 2 على تقديم باقة من أفضل البرامج المتنوعة للمشاهدين، فمن ضمن البرامج المميزة بالقناة ما يلي:

ET بالعربي.

من القلب للقلب.

أشرف يقدمه أيمن.

صباحك مصري.

طريقة تنزيل قناة ام بي سي مصر 2

يمكنكم الاستمتاع بمشاهدة مباراة السوبر الإفريقي بدقة عالية على قناة ام سي مصر 2 وتنزيلها على الجهاز الخاص بكم إذا كانت غير موجودة به عن طريق إتباع ما يلي: