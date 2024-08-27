انت الأن تتابع خبر "ثبتها الآن".. تردد قناة الرياضية السعودية KSA SPORTS على القمر الصناعي النايل سات 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد قناة الرياضية السعودية من أهم القنوات الفضائية الرياضية في المملكة العربية السعودية، حيث يتم نقل عدد من المسابقات المحلية وأهمها دوري الدرجة الاولى ودوري الدرجة الثانية وسباقات الهجن والخيل، وفيما يلي نستعرض معكم متابعي موقع بوابة الصبح، تردد القناة على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، وأهم المسابقات المحلية التي يتم نقلها على القناة.

تردد قناة الرياضية السعودية على النايل سات

يمكنكم الاستمتاع بمشاهدة قناة الرياضية السعودية KSA SPORTS، عبر القمر الصناعي نايل سات، والذي يغطي جميع أنحاء الشرق الأوسط، وفيما يلي البيانات الخاصة بالتردد:

التردد : 12284.

الاستقطاب: عمودي v.

معدل الرمز: 27500

التصحيح: 5/6.

التشفير: مفتوحة.

كما ويمكن استقبال القناة على تردد آخر على القمر الصناعي النايل سات، وفيما يلي البيانات الخاصة بالتردد:

التردد : 12149.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الرمز: 27500

التصحيح: 5/6.

التشفير: مفتوحة.

تردد قناة الرياضية السعودية على عرب سات

يمكنكم الاستمتاع بمشاهدة قناة الرياضية السعودية KSA SPORTS عبر القمر الصناعي عرب سات، والذي يغطي جميع أنحاء الشرق الأوسط، وفيما يلي البيانات الخاصة بالتردد:

التردد : 12149.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الرمز: 27500

التصحيح: 5/6.

التشفير: مفتوحة.

كما ويمكن استقبال القناة على تردد آخر على القمر الصناعي عرب سات، وفيما يلي البيانات الخاصة بالتردد:

التردد : 12015.

الاستقطاب: عمودي V.

معدل الرمز: 27500

التصحيح: 5/6.

التشفير: مفتوحة.

المسابقات التي تنقلها قناة الرياضية السعودية KSA SPORTS

تنقل قناة الرياضية السعودية KSA SPORTS، عدد من المسابقات المحلية في المملكة العربية السعودية، وأهمها ما يلي: