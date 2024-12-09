انت الان تتابع خبر ثبت قناة وناسة على جهازك بأحدث تردد لها وسلي ولادك بأغاني لولو المسلية والممتعة والمفضلة لهم والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - استطاعت قناة وناسة أن تحقق شهرة كبيرة وأن يكون لها عدد كبير من المتابعين في فترة زمنية قصيرة واستطاعت أن تدخل ضمن أكبر وأشهر القنوات الفضائية للأطفال، وذلك يرجع للكثير من المميزات الموجودة بها، والقدرة على تنزيلها بشكل مجاني وبدون رسوم شهرية، ويمكن ضبطها على النايل سات وعرب سات من خلال إدخال تردد قناة وناسة وبعض البيانات الأخرى.

تردد قناة وناسة

يمكنك ضبط قناة وناسة على جهازك بكل سهولة على القمر الصناعي نايل سات من خلال ادخال التردد الاتي:

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسة على عرب سات

يمكنك ضبط قناة وناسة على عرب سات أيضًا من خلال التردد التالي:

تردد القناة: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة للقناة: HD.

مميزات قناة وناسة

تتميز قناة وناسة بالكثير من المميزات التي جعلتها الأفضل والأشهر بين الكثير من قنوات الأطفال في الوطن العربي، وهذه المميزات هي:

تقدم مجموعة كبيرة من الأغاني المفضلة للأطفال التي تقدم بها الكثير من النصائح لكي تساعد الآباء في تربية الأبناء.

القناة تعمل بدوام كامل بدون انقطاع حتى لا يشعر الأطفال بالملل في أي وقت خلال اليوم.

القناة مجانية ولا تحتاج إلى اشتراك شهري لكي يتم تنزيلها.

القناة يمكن تنزيلها على النايل سات أو عرب سات.

تقدم محتواها بجودة عالية وصوت واضح.

طريقة ضبط قناة وناسة على جهازك

يمكنك ضبط قناة وناسة على جهازك من خلال خطوات بسيطة وهي كالآتي: