نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب المحلية تواصل الارتفاع وعيار 21 يسجل 4485 جنيها من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 10 أبريل 2025 10:11 مساءً - شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، بقيمة 20 جنيها، ليسجل عيار 21 مستوى 4485 جنيها، وبلغ الجنيه الذهب 35 ألف و880 جنيها.

جاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع الأوقية في البورصة العالمية، بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق، بنحو 41 دولارًا، لتسجل مستوى 3124 دولارًا.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن عيار 24 سجل 5026 جنيهًا، وبلغ عيار 18 مستوى 3844 جنيهًا، فيمَا سجل عيار 14 نحو 2990 جنيهًا.

ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنحو 115 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح سعر عيار 21 التعاملات عند مستوى 4350 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4465 جنيهًا.

في حين ارتفعت الأوقية في البورصة العالمية، بنحو 101 دولار، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2982 دولارًا، واختتمت التعاملات عند 3083 دولارًا.

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أوضح إمبابي، أن أسعار الذهب ارتفعت في البورصة العالمية وسط تزايد الطلب من قبل المستثمرين للتحوط من اضطربات الأسواق العالمية، وجاء هذا الارتفاع على الرغم من قرار الرئيس دونالد ترامب بتعليق الرسوم الجمركية العالمية على الواردات لمدة 90 يومًا.

أضاف، لكن لا تزال التوترات قائمة، فقد جددت الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 125% على السلع الصينية، ورسوم جمركية أساسية بنسبة 10% على شركاء تجاريين رئيسيين آخرين، المخاوف من تباطؤ النمو العالمي.

وجاء القرار ردًا على خطط الصين بفرض رسوم جمركية بنسبة 84% على جميع الواردات الأمريكية، تدخل حيز التنفيذ يوم الخميس.

لفت إمبابي، إلى أن تُفاقم التصعيد التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم سيعزز من اضطرابات الأسواق، ويدفع لركو اقتصادي عالمي محتمل.

أشار إمبابي، إلى أن خفض الصين عملتها لأدنى مستوياتها في عدة سنوات، يعزز دور الذهب كأداة تحوط ضد مخاطر العملات، كما تواصل البنوك المركزية تعزيز مشترياتها من الذهب، ومن المتوقع أن تزداد تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة إذا استمر الذهب في موجات الصعود الحالية.