انت الان تتابع خبر ثبت الآن.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد لمتابعة أفضل البرامج الثقافية ومتعة المغامرة في الطبيعة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك واحدة من أبرز القنوات الوثائقية في العالم، حيث تقدم محتوى تعليميًا وثقافيًا متميزًا يشمل مواضيع متنوعة مثل الطبيعة، العلوم، الثقافة، والتاريخ، تحظى القناة بشعبية كبيرة في الوطن العربي بفضل جودتها العالية وبرامجها المتنوعة، في هذا المقال من موقع ترند نيوز الإخباري سنتعرف على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

لمتابعة قناة ناشيونال جيوغرافيك بجودة عالية، يمكنك ضبط الترددات التالية على الأقمار الصناعية المتاحة:

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات

التردد: 12467.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

كيفية ضبط القناة على جهاز الرسيفر

لتثبيت قناة ناشيونال جيوغرافيك على جهاز الرسيفر، يمكن اتباع الخطوات التالية:

أولا قم بتشغيل جهاز الرسيفر والتلفاز، ثم استخدم جهاز التحكم للدخول إلى قائمة الإعدادات أو الضبط.

ثانيا ابحث عن خيار “التركيب” أو “التثبيت” في القائمة، والذي يكون عادةً تحت قائمة “القنوات” أو “الإعدادات”.

ثالثا اختر “إضافة قناة جديدة” أو “البحث اليدوي”، ثم أدخل التردد الخاص بالقناة كما هو موضح أعلاه.

رابعا اضغط على زر “بدء البحث” للسماح لجهاز الرسيفر بالبحث عن القنوات المتاحة على التردد المدخل.

أخيرا بعد انتهاء البحث، احفظ القناة ضمن قائمة القنوات لديك.

مميزات قناة ناشيونال جيوغرافيك

تتميز قناة ناشيونال جيوغرافيك بعدة مميزات تجعلها مفضلة لدى الكثيرين: