بسبب أزمة الطائرة الخاصة.. الأهلي يسافر إلى جنوب أفريقيا يوم الثلاثاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 05:35 مساءً - استقر النادى الاهلى على السفر لجنوب أفريقيا غداً، الثلاثاء، بدلاً من الأربعاء، لحل أزمة عدم وجود طائرة خاصة يُسافر بها الفريق الأربعاء المقبل، لخوض مباراة صن داونز، بعدما باءت محاولات إدارة النادي، خلال الساعات الماضية، لإيجاد "طائرة خاصة" للقيام بهذه الرحلة بالفشل، بعدما أكدت أكثر من شركة طيران لإدارة النادي عدم وجود طائرة خاصة تستطيع القيام بهذه الرحلة فى الموعد الذي حدده الأهلي.

ويرغب مسئولو القلعة الحمراء فى توفير كل سُبل الراحة للفريق من خلال السفر بطائرة خاصة من أجل تحقيق نتيجة جيدة فى مباراة الذهاب، المقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل، لتسهيل مهمة المارد الأحمر في لقاء العودة المقرر له السابعة مساء 25 أبريل.

ويرفض الأهلي فكرة السفر إلى جنوب أفريقيا عبر خطوط الطيران العادية لأنها الرحلة ستكون شاقة وطويلة للغاية، الأمر الذي سيؤثر على تركيز الفريق في المباراة، لاسيما في ظل الضغوط الأخيرة التي يعاني منها الفريق بعد التعادل مع بيراميدز أمس بهدف لمثله في الدوري.