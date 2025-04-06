وزير السياحة والآثار يتفقد اللمسات النهائية لمشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أبريل 2025 07:28 مساءً - قبل يومين من بدء التشغيل التجريبي لمشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة، تفقد اليوم السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار اللمسات النهائية للمشروع والإطمئنان على كافة التفاصيل الخاصة به، والتجربة السياحية التي سوف يقوم بها الزائرين منذ دخول المنطقة الأثرية من البوابات الجديدة على طريق القاهرة - الفيوم وحتى الإنتهاء من الزيارة والخروج من المنطقة الأثرية.

وقد رافقه خلال الجولة الأستاذ أشرف محيي الدين مدير عام آثار القاهرة والجيزة، والسيد عمرو جزارين رئيس مجلس الادارة التنفيذي لشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية، والسيد نادر الببلاوي رئيس مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، والسيد كريم محسن نائب رئيس الغرفة مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، والسيد شريف البنا عضو مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

وأكد وزير السياحة والآثار حرصه على القيام بهذه الجولة، قبل يومين من الافتتاح التجريبي للمشروع، والمقرر بدءه بعد غد الثلاثاء، للتأكد بنفسه من جودة التجربة السياحية التي سوف يتلقاها زائري المنطقة من السائحين المصريين والأجانب منذ دخول المنطقة الأثرية من البوابات الجديدة على طريق القاهرة الفيوم، وركوب الحافلات الكهربائية وتنقلهم بين المحطات المختلفة لمسار الزيارة، وأنها توفر ما يحتاجونه من خدمات لتكون التجربة ممتعة آمنة وأكثر يسراً وحضارية ومستدامة صديقة للبيئة، ووفقاً للمستهدفات المطلوبة، مثمناً على أهمية تلك المنطقة الأثرية كوجهة جذبٍ رئيسية لحركة السياحة الوافدة إلى المقصد السياحي المصري والشغوفة دائماً بزيارة منطقة أهرامات الجيزة، واكتشاف أسرار الحضارة المصرية العريقة.

‏‎وأشار السيد شريف فتحي إلى أن كافة أعمال التطوير المُنفذة تمت على النحو الذي يتناسب مع القيمة الحضارية والتاريخية للمنطقة الأثرية، ومما يُسهم في تحسين التجربة السياحية للزائرين، وإحداث أثر إيجابي يدفعهم لتكرار هذه التجربة والترويج لها في بلدانهم وجذب المزيد من السائحين والزائرين للمنطقة.

وأوضح السيد الوزير أنه سيتم خلال هذه الفترة التأكد من سير وانتظام التشغيل التجريبي للمنطقة بشكل جيد وخاصة تنظيم حركة الزيارة في ظل التدفق الكبير لأعداد الزائرين بها ولاسيما في أوقات الذروة والأجازات الرسمية والأعياد بما يساهم في التأكد من مستوى جودة الخدمات المقدمة وتقديم تجربة سياحية متميزة للزائرين، لافتا إلى أن التغيير ليس سهلاً وهناك دائماً دروس مستفادة منه، كما أكد استعداد الوزارة الكامل لتقديم كافة المساعدات وتسخير كافة إمكانياتها للتعاون مع شركة أوراسكوم بيراميدز لنجاح التشغيل التجريبي لمشروع التطوير والذي سيبدأ بعد غد الثلاثاء ويمتد إلى شهر مايو المقبل، حتى التشغيل الكامل للخدمات بالمنطقة.

كما حرص السيد الوزير خلال الجولة على تفقد جاهزية بوابات الدخول الواقعة على طريق القاهرة ـ الفيوم، والطاقة الإستيعابية لها حيث أنها ستكون البوابات الرئيسية لدخول المنطقة عند بدء التشغيل التجريبي، إلى جانب تفقد مسار الدخول من هذه البوابات، وتهيئة سبل الراحة والأمان للزائرين، من مظلات، وأنظمة إضاءة حديثة، وتنظيم دخول الحافلات السياحية من هذه البوابات الجديدة، ثم التوقف في ساحات انتظار مخصصة تتسع لنحو 1200 سيارة وحافلة، بالإضافة إلى تفقد البوابات الذكية الخاصة بالتذاكر الإلكترونية، ومركز الزوار وما يقدمه من خدمات للزائرين وكذلك منطقة البانوراما والمنطقة المخصصة للباعة الجائلين، الأمر الذي يتيح تواجدهم بشكل لائق لا يتعارض مع تطوير المنطقة الأثرية ولايؤثر سلبا على التجربة السياحية للزائرين.

كما تفقد الحافلات الكهربائية الصديقة للبيئة والتي ستقوم بنقل الزائرين بين محطات الزيارة المختلفة داخل المنطقة والتأكد من استيعابها للسياحة الميسرة من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تفقد منطقة البازارات.

وخلال الجولة ناقش السيد شريف فتحي مع رئيس مجلس إدارة غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة ونائبه ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية كافة الرؤي والمقترحات حول مسارات وآليات تسهيل زيارة الرحلات السياحية السريعة ونقاط دخولها وخروجها، بما يضمن تجنب حدوث أية مشكلات لأصحابها خلال التشغيل التجريبي وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم، بما يضمن الحصول على تجربة سياحية سهلة ومتميزة يستطيعون خلالها الاستمتاع بالمنطقة الأثرية.