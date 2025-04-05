وزيرة التنمية المحلية تستعرض تقريرًا حول أنشطة مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 5 أبريل 2025 10:28 صباحاً - ▪︎د.منال عوض: الانتهاء من مراجعة وتقييم 10 حقائب تدريبية متكاملة وإعداد الخطة التدريبية السنوية بناءً على احتياجات المحافظات والاستعداد لتدريب 2000 موظف بالمحليات

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تواصل بخطى ثابتة تنفيذ خططها الطموحة لتطوير قدرات العاملين بالإدارة المحلية، وتمكين الكوادر المحلية بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة.

وأشارت د.منال عوض إلى أن الوزارة لن تدخر جهدًا في سبيل دعم و تطوير الكوادر المحلية وبناء قدراتهم وخلق صف ثاني في جميع القطاعات والإدارات المختلفة بما يواكب متطلبات المستقبل باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة للدولة .

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية تقريراً حول أعمال وأنشطة ومستهدفات خطة مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال شهر مارس 2025 ، بدأ من إعداد خطط تدريبية متكاملة، إلى تحفيز العاملين بالمحليات بجوائز متميزة، ووصولًا إلى تأهيل مئات المتدربين، مما يساهم في تحقيق الهدف المنشود في دعم وتمكين المحليات.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن شهر مارس 2025 شهد سلسلة من الإنجازات النوعية التي تعكس التزام الحكومة بتحديث منظومة الإدارة المحلية وتحفيز الابتكار والتميز داخل المحافظات.

وقالت الدكتورة منال عوض: "في إطار سعينا المستمر لبناء جهاز إداري كفء وفعّال على المستوى المحلي، شهد شهر مارس انطلاق جائزة جديرة لتحفيز المحليات، كخطوة رائدة نحو تكريس ثقافة التميز وتحفيز الأداء المؤسسي في المحافظات، كما تم الإنتهاء من مراجعة وتقييم 10 حقائب تدريبية متكاملة، لضمان جودة المحتوى التدريبي المقدم للكوادر المحلية".

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن مركز سقارة للتدريب قام خلال الشهر الماضي أيضاً بإعداد الخطة التدريبية السنوية بناءً على احتياجات المحافظات الفعلية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من البرامج التدريبية، كما بدأ في الاستعداد لتدريب 2000 متدرب، بالتعاون مع المجلس الوطني للتدريب."

ومن جانبه أشار الدكتور عصام الجوهري مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والمشرف علي مركز سقارة أن المركز بدأ أيضًا في تنفيذ اختبارات للمدربين الجدد ضمن خطة الوزارة لإعداد كوادر تدريبية متميزة ، وذلك استكمالاً للإعلان الرسمي الذي أعلن عنه مركز سقارة في شهر فبراير الماضي لاختيار المدربين الفائزين ، وأشار الدكتور عصام الجوهري إلي أن الإعلان تقدم له حوالي 300 مدرب وهناك حرص من وزارة التنمية المحلية لاختيار الأفضل بما يساهم في تنفيذ رؤية مركز سقارة خلال الفترة القادمة .