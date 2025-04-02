كاف يقر بدفاع الهلال حرم الأهلى من فوز عريض وبيراميدز وضع قدمًا بنصف النهائى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 أبريل 2025 11:34 صباحاً - سلط الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" الضوء على الفوز الصعب الذى حققه الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى على الهلال السودانى بهدف دون مقابل، فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء باستاد القاهرة، فى ذهاب الدور ربع النهائى ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

الأهلى يهزم الهلال بهدف فى دورى أبطال أفريقيا

وقال "كاف" عبر موقعه الرسمى "الأهلي يفوز بصعوبة على الهلال في دوري الأبطال.. رغم الهيمنة الواضحة والفرص العديدة التي سنحت للنادي الأهلي، إلا أنه لم يتمكن من توسيع الفارق، في ظل وقوفه أمام دفاع الهلال المنظم".

وأضاف "رغم الاستحواذ على الكرة وخلق المزيد من الفرص، لم يتمكن العملاق المصري من زيادة غلته، حيث دافع الهلال بحزم وحافظ على فرصته في مرمى المنافس قبل مباراة الإياب في موريتانيا، بينما شكل الثلاثي الهجومي للأهلي إمام عاشور وأشرف بن شرقي ووسام أبو علي خطورة كبيرة على مرمى الهلال في الشوط الأول، حيث تصدى الحارس لضربة رأس من نشرقي، كما تصدى لانفراد من إمام عاشور".

وأوضح "كاف" أن الفوز الصعب الذي حققه الأهلي على الهلال بهدف دون رد يمنحه أفضلية ضئيلة قبل خوض مباراة الإياب المحدد لها الثلاثاء المقبل.

بيراميدز يسحق الجيش الملكي برباعية في دوري الأبطال

وتناول "كاف" الفوز العريض الذي حققه بيراميدز على الجيش الملكي المغربي بنتيجة 4 – 1 في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء بملعب "الدفاع الجوي"، في "ذهاب" ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال "كاف" إن بيراميدز وضع قدمًا في الدور نصف النهائي بعد الفوز الساحق الذي حققه على الجيش الملكي، مضيفًا "تقدم الفريق المصري بنتيجة 3-0 في أول 40 دقيقة، بفضل تألق المهاجم الكونغولي فيستون مايلي والجناح إبراهيم عادل، ورد الضيوف المغاربة قبل نهاية الشوط الأول بتسجيل الهدف الأول".

واستكمل "آمال الجيش الملكي في العودة تحطمت في منتصف الشوط الثاني عندما أضاف عادل الهدف الثاني له والرابع لبيراميدز بعد أن وضع الكرة في شباك الحارس بعد تمريرة من بلاتي توريه في الدقيقة 67، ورغم الضغط المتأخر والتبديلات العديدة التي أجراها الجيش الملكي، حسم أصحاب الأرض المباراة بسهولة لصالحهم".

وأوضح "كاف" أن مهمة الجيش الملكي في الصعود إلى الدور نصف النهائي أصبحت صعبة، بعد الفوز الساحق الذي حققه بيراميدز صاحب الأفضلية الكبيرة قبل مباراة الإياب المحدد لها الثلاثاء المقبل.