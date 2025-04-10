نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثلاثي الأهلي يزين التشكيل المثالي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زين إمام عاشور ومروان عطية ومحمد هاني ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل المثالي لمباريات الإياب في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت التشكيل المثالي لإياب ربع نهائي دوري الأبطال والمقدم من موقع "sofascore" تواجد ثلاثي النادى الأهلى، فيما لم يتواجد أي لاعب من فريق بيراميدز.

وكان النادي الأهلي حجز مكانه في دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما أكد فوزه على الهلال السوداني بهدف دون رد في إياب ربع النهائي.

وحسم الأهلي تأهله إلى نصف النهائي بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين أمام الهلال.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز.

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره بيراميدز يوم السبت المقبل الموافق 12 أبريل في تمام الساعة السابعة مساء من منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز.

