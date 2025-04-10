نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة الأهلي تعلن شراكة إعلانية جديدة قبل مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصلت شركة الكرة بالنادي الأهلي، عقد العديد من الشراكات، مع مختلف المؤسسات، خلال الأشهر الأخيرة، وذلك من أجل ترويج اسم الأهلي، وإعلاء القيمة التسويقية للنادي قبل كأس العالم للأندية.



شركة الأهلي تعلن الشراكة مع "بانيني"

أعلنت شركة الأهلي لكرة القدم عن شراكتها الجديدة مع شركة “بانـيني”، عملاق صناعة الملصقات الرياضية العالمية، والتي سوف تقوم بإدراج النادي الأهلي ضمن مجموعة ملصقات FIFA العالمية.

بموجب هذا التعاقد الذي جرى بين الطرفين (النادي الأهلي - شركة بانيني)، يصبح النادي الأهلي، هو النادي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي يتم اختياره للعرض بين هذه المجموعة،المرموقة، إلى جانب نخبة من أكبر الأندية العالمية.

تأتي هذه الخطوة المتميزة في إطار الاستراتيجية الناجحة لشركة الأهلي لكرة القدم، والجهود الكبيرة التي بذلتها طوال الفترة الماضية؛ لتعظيم مكانة النادي عالميا، وترسيخ اسمه كأحد الأندية الرائدة على مستوى الكرة العالمية.

وتعزيز ارتباطه وتواصله مع المنصات الدولية والعلامات التجارية العالمية مثل «بانيني»، وإبراز دوره على الساحة الرياضية الدولية، بما يعكس تاريخ الأهلي ونجاحاته الممتدة لأكثر من مائة وسبعة عشر عامًا.

