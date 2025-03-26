فيفا: 9.55 مليون دولار مكافأة مشاركة الأهلى فى كأس العالم للأندية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 مارس 2025 02:26 مساءً - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الأربعاء، أن النادي الأهلي سيحصل على 9.55 مليون دولار نظير المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية منتصف يونيو المقبل.

وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الأربعاء، عبر موقعه الرسمي، أن الفرق الإفريقية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، وهي الأهلي المصري، الوداد المغربي، الترجي التونسي، صن داونز الجنوب إفريقي، ستحصل على 9.55 مليون دولار لكل ناد، وفقًا لتصنيف يعتمد على معايير رياضية وتجارية.

في حين سيحصل كل ناد أسيوي حجز مقعده في بطولة كأس العالم للأندية على نفس المبلغ كذلك أندية الكونكاكاف، بينما سيحصل أوكلاند سيتي النيوزيلندي على 3.58 مليون دولار.

وكشف "فيفا"، أن فرق أمريكا الجنوبية ستحصل على 15.21 مليون دولار لكل ناد، بينما ستحصل الأندية الأوروبية على مبالغ تتراوح ما بين 12.81 مليون دولار إلى 38.19 مليون دولار.

مانشستر سيتي والأهلي يشاركان في كأس العالم للأندية

احتفل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري عمر مرموش ، ببدء العد التنازلي لانطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025 فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي، أن الفريق السماوي سيشارك فى بطولة كأس العالم للأندية التى ستنطلق بعد 100 يوم، كونه توج بطلاً بلقب دوري أبطال أوروبا 2023.

وأضاف أن بطولة كأس العالم للأندية 2025 تشهد مشاركة 32 فريقًا من مختلف قارات العالم، فيما يعد مانشستر سيتي الفريق الإنجليزي الوحيد بجانب تشيلسي الذي يتواجد في البطولة، حيث سيلعب مانشستر سيتي ضد الوداد المغربي والعين الإماراتي ويوفنتوس في المجموعة السابعة.

وأوضح أن "البطولة تشهد مشاركة ممثل الكرة الأفريقية النادي الأهلي المصري الذي توج بلقب دوري أبطال أفريقيا 3 مرات فى آخر 4 سنوات، وبعد 100 يوم من الآن، ستنطلق المنافسة عندما يواجه الأهلي نظيره إنتر ميامي الأمريكي الذي يلعب فيه ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس ولويس سواريز، في ميامي جاردنز"

ويستهل مانشستر سيتي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة الوداد المغربي يوم 18 يونيو قبل أن يواجه العين الإماراتي يوم 23 يونيو ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات، بينما سيختتم مشواره في تلك المرحة بمواجهة نارية أمام يوفنتوس الإيطالي يوم 26 من الشهر ذاته.

جدير بالذكر أن النظام الجديد لبطولة كأس العالم للأندية سيشهد مشاركة 32 ناديًا بصورة إجمالية، يتم تقسيمها على النحو التالي: 12 ناديًا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بالإضافة إلى أربعة أندية من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومثلها لكل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم، بالإضافة إلى ستة أندية من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، وفريق من اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، وفريق من الدولة المستضيفة للبطولة.

ويخوض صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة منافسات دور الستة عشر من البطولة، وسيتأهل الفائزون بعد ذلك إلى الدور ربع النهائي، ثم نصف النهائي، وصولًا إلى المباراة النهائية.

الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية 2025

قارة إفريقيا: الأهلي المصري، الوداد المغربي، الترجي التونسي، صن داونز الجنوب إفريقي.

قارة آسيا: الهلال السعودي، أوراوا ريد دايموندز الياباني، العين الإماراتي، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

قارة أوروبا: تشيلسي (إنجلترا)، ريال مدريد (إسبانيا)، مانشستر سيتي (إنجلترا)، بايرن ميونخ (ألمانيا)، باريس سان جيرمان (فرنسا)، إنتر ميلان (إيطاليا)، بورتو (البرتغال)، بنفيكا (البرتغال)، يوفنتوس (إيطاليا)، بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، سالزبورج (النمسا)

أمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي: مونتيري (المكسيك)، سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة الأمريكية)، كلوب ليون (المكسيك)، باتشوكا (المكسيك)

أوقيانوسيا: أوكلاند سيتي (نيوزيلندا).

أمريكا الجنوبية: بالميراس (البرازيل)، فلامينجو (البرازيل)، فلومينينسي (البرازيل)، ريفير بليت (الأرجنتين)، بوكا جونيورز (الأرجنتين)، بوتافوجو (البرازيل).

البلد المضيف: إنتر ميامي (الولايات المتحدة الأمريكية).