نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل | زيزو يرتدي الأحمر.. الأهلي يجهز الرقم 25 والزمالك يرد بحالة طوارئ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم مسؤولو النادي الأهلي صفقة ضم نجم الزمالك أحمد مصطفى "زيزو"، بعد التوصل لاتفاق نهائي معه ومع والده حول كافة تفاصيل العقد، على أن ينضم اللاعب رسميًا إلى القلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك.

الأهلي يجهز الرقم 25 لزيزو

وكشفت مصادر داخل النادي الأهلي أن إدارة الفريق قررت تخصيص القميص رقم 25 لزيزو ليكون رقمه الرسمي في الموسم الجديد، وذلك بعد أن ظل القميص شاغرًا دون أي لاعب يرتديه خلال الموسم الحالي، في إشارة واضحة إلى الرهان الكبير على نجم الزمالك المنضم حديثًا.

ومن المقرر أن يمتد عقد زيزو مع الأهلي لمدة أربع سنوات، تبدأ من صيف 2025، حيث تم إنهاء كافة الإجراءات بشكل ودي ومنظم بين الطرفين دون أي خلافات، مستفيدين من انتهاء عقد اللاعب مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

في المقابل، شهد نادي الزمالك حالة من الاستنفار بعد انتشار أنباء توقيع اللاعب رسميًا للأهلي، إذ عُقد اجتماع طارئ في الساعات الأولى من صباح الأربعاء برئاسة حسين لبيب، وبحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة ولجنة التخطيط، من أجل دراسة الموقف واتخاذ قرار حاسم بشأن مستقبل اللاعب حتى نهاية الموسم.

وشهد الاجتماع جدلًا واسعًا وانقسامًا في وجهات النظر بين الأعضاء، حيث طرح البعض فكرة تجميد زيزو وعدم الاعتماد عليه خلال الفترة المتبقية من الموسم، كنوع من الرد على توقيعه للأهلي، فيما رأى آخرون ضرورة الإبقاء عليه فنيًا لما يمثله من أهمية للفريق، خاصة مع استمرار مشاركة الزمالك في بطولة كأس مصر، التي تُعد الفرصة الوحيدة للفريق لحصد لقب هذا الموسم.

ولا تزال المشاورات جارية داخل القلعة البيضاء، وسط حالة من الترقب الجماهيري، في انتظار القرار النهائي الذي من المتوقع صدوره خلال الساعات القليلة المقبلة.