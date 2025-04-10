نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصنيف الكاف.. الأهلي يعتلي عرش إفريقيا بلا منازع والزمالك وبيراميدز يتراجعان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هيمنته على صدارة تصنيف الأندية الإفريقية، بعد تأهله المستحق إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا، على حساب الهلال السوداني، حيث حسم المارد الأحمر بطاقة العبور بمجموع المباراتين (2-0)، ليضرب موعدًا مرتقبًا مع صن داونز الجنوب إفريقي في الدور المقبل.

الأهلي يواصل زعامته الإفريقية

ووفقًا لتصنيف صفحة «Africa Soccer Zone» المتخصصة في شؤون الكرة الإفريقية على منصة «إكس»، رفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة، ليحافظ على انفراده بصدارة ترتيب أندية القارة السمراء خلال آخر خمس سنوات، مستمرًا في تقديم أداء مستقر على الصعيد القاري.

صراع الوصافة يشتعل بين صن داونز والترجي

جاء نادي صن داونز في المركز الثاني بـ57 نقطة، بعد تفوقه على الترجي التونسي في ربع نهائي البطولة، الأمر الذي أدى إلى تراجع فريق "باب سويقة" للمركز الثالث، برصيد مماثل، إلا أن الخروج من دوري الأبطال كان له أثر مباشر في خسارة مركز الوصافة.

الزمالك يتراجع وسيمبا يتقدم بقوة

وفي مفاجأة جديدة، اقتحم نادي سيمبا التنزاني قائمة الأربعة الكبار، بعد وصوله إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية على حساب المصري البورسعيدي، رافعًا رصيده إلى 43 نقطة في المركز الرابع.

أما نادي الزمالك، فقد واصل تراجعه في التصنيف، بعد خروجه من ربع نهائي الكونفدرالية على يد ستيلينبوش الجنوب إفريقي، ليتوقف رصيده عند 42 نقطة ويهبط إلى المركز الخامس، متساويًا مع نهضة بركان المغربي الذي حل سادسًا، بعدما أزاح أسيك ميموزا من البطولة.

الوداد وبيراميدز خارج المربع الذهبي

احتل الوداد المغربي المركز السابع برصيد 39 نقطة، فيما تراجع نادي بيراميدز إلى المركز الثامن برصيد 37 نقطة، في ظل تذبذب النتائج القارية خلال المواسم الأخيرة، وهو ما أثر على ترتيبه في التصنيف التراكمي.