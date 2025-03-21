وسام أبو علي.. تصريحات قوية عن الأهلي والزمالك وأرقام سلبية أمام الأردن

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 مارس 2025 01:33 مساءً - وسام أبو علي مهاجم الأهلي ومنتخب فلسطين خطف الأنظار خلال الساعات الماضية على خلفية تصريحاته الأخيرة التى أدلى بها ونالت أستحسان جماهير الأهلي بصفة خاصة.

وسام ابو علي : إمام عاشور أفضل لاعب في مصر وليس زيزو

أكد وسام أبو علي أن إمام عاشور هو أفضل لاعب في الدوري المصري خلال الفترة الحالية وليس أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك، موضحاً أنه لا يفكر فى الرحيل من الأهلي.

وسام ابو علي يرفض اللعب للزمالك

وأشار وسام أبو علي إلى أنه يرفض تماماً فكرة اللعب للزمالك، قائلا "الزمالك فريق جيد ولكن أنا ألعب حالياً فى أفضل فريق في مصر وأفريقيا".

وشدد وسام أبو علي على أنه يشعر براحة تامة فى اللعب بجوار بزميله بالفريق محمد مجدي أفشة، أكثر من إمام عاشور، موضحا أن محمد الشناوي حاليا أفضل من مصطفى شوبير لكن الأخير ينتظره مستقبل رائع.

وأكد مهاجم الأهلي أنه لا يتمنى انضمام أي لاعب في الزمالك لصفوف الأهلي، كما وعد جماهير الأهلي بتسجيل هدفين فى كأس العالم للأندية.

ماذا قدم وسام أبو علي مع فلسطين أمام الاردن؟

وشارك وسام أبو علي مع منتخب فلسطين أمام الأردن أمس، الخميس، في الجولة السابعة، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 وهي المباراة التي أقيمت بملعب الأردن وخسرها رفاق وسام أبو علي بنتيجة 1-3 .

ولم يظهر وسام أبو علي بمستوى جيد في مباراة فلسطين والأردن أمس رغم مشاركته لمدة 90 دقيقة، فلم يسدد أي كرة على المرمى من داخل منطقة الجزاء وسدد كرة وحيدة من خارج المنطقة تصدى لها حارس الأردن ، وراوغ مرتين بشكل صحي.

أرقام وسام أبو علي مع فلسطين أمام الأردن

ولمس وسام أبو علي الكرة 29 مرة وعمل 11 تمريرة صحيحة من أصل 15 بنسبة نجاح 73% ، وعمل كرة طولية وحيدة بشكل ناجح وكسب 3 من أصل 10 في الإلتحامات ولم يفز في أي التحام هوائي من أصل 4 وخسر الكرة 12 مرة.

وبتلك النتيجة يحتل منتخب الأردن المركز الثاني فى ترتيب المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، فيما يقبع منتخب فلسطين في المركز السادس والأخير برصيد 3 نقاط.

وسام ابو علي هداف الدوري المصري

وانضم وسام أبو علي لصفوف الأهلي في يناير 2024، قادما من سيريوس السويدي ، وحقق اللاعب الفلسطيني، لقب هداف الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي، برصيد 18 هدفا رغم أنه لعب نصف موسم فقط.