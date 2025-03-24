لوتشيانو سباليتي: هذه هي إيطاليا التي نريد…

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 مارس 2025 12:55 مساءً - امتدح لوتشيانو سباليتي، مدرب منتخب إيطاليا، أداء لاعبيه رغم الخروج من ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية بكرة القدم.

وتعادل منتخب إيطاليا مع مضيفه منتخب ألمانيا 3-3 بعد أن تأخر 0-3، لكن خسارته ذهاباً 1-2 هي من أهّلت ألمانيا.

وقال سباليتي خلال تصريحات لقناة (راي سبورت)” الإيطالية: نبني على تقييم ما حدث، فالمباريات تعطينا ردود أفعال، في الشوط الأول لم نكن مصممين بما يكفي للعب كرة قدم ومنح الفريق فرصة التعبير عن نفسه فردياً وجماعياً.

وأضاف: أدركنا أنه علينا بذل المزيد، ورأينا إيطاليا التي يتوقعها الجميع.. وبالنسبة لإلغاء ركلة الجزاء فأنا لا أحب إثارة الجدل… الفريق دافع بشراسة واستحق المزيد من الحظ.

وواصل: ارتكبنا أخطاء كثيرة في استعادة الكرة وخسرناها فوراً، كنا نعلم أن ألمانيا ستضغط بقوة علينا، لكنني توقعت شيئاً أكثر من ذلك… تبادلنا الكلمات بين الشوطين ورأينا ما كنا نريده.