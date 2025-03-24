اخبار الخليج / اخبار الإمارات

لوتشيانو سباليتي: هذه هي إيطاليا التي نريد…

0 نشر
0 تبليغ

لوتشيانو سباليتي: هذه هي إيطاليا التي نريد…

نشكركم على متابعتكم خبر لوتشيانو سباليتي: هذه هي إيطاليا التي نريد… على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 مارس 2025 12:55 مساءً - امتدح لوتشيانو سباليتي، مدرب منتخب إيطاليا، أداء لاعبيه رغم الخروج من ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية بكرة القدم.

وتعادل منتخب إيطاليا مع مضيفه منتخب ألمانيا 3-3 بعد أن تأخر 0-3، لكن خسارته ذهاباً 1-2 هي من أهّلت ألمانيا.

وقال سباليتي خلال تصريحات لقناة (راي سبورت)” الإيطالية: نبني على تقييم ما حدث، فالمباريات تعطينا ردود أفعال، في الشوط الأول لم نكن مصممين بما يكفي للعب كرة قدم ومنح الفريق فرصة التعبير عن نفسه فردياً وجماعياً.

وأضاف: أدركنا أنه علينا بذل المزيد، ورأينا إيطاليا التي يتوقعها الجميع.. وبالنسبة لإلغاء ركلة الجزاء فأنا لا أحب إثارة الجدل… الفريق دافع بشراسة واستحق المزيد من الحظ.

وواصل: ارتكبنا أخطاء كثيرة في استعادة الكرة وخسرناها فوراً، كنا نعلم أن ألمانيا ستضغط بقوة علينا، لكنني توقعت شيئاً أكثر من ذلك… تبادلنا الكلمات بين الشوطين ورأينا ما كنا نريده.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا