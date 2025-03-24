كأس الرابطة المصرية: الأهلي ضيفاً على طلائع الجيش

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 مارس 2025 08:48 صباحاً - خاص- دوت الخليج

ينزل فريق فاركو في ضيافة إنبي، اليوم الإثنين، الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة في كأس الرابطة المصرية بكرة القدم.

ولحساب المجموعة ذاتها يلعب اليوم أيضاً وبنفس التوقيت طلائع الجيش مع الأهلي.

ويلعب اليوم ايضاً الساعة 22:30 البنك الأهلي مع المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية.