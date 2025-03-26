الجمعية العامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تستعرض مستجدات المشاريع وخطط التوسع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 مارس 2025 12:31 مساءً - استعرضت الجمعية العامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في انعقادها الرابع مستجدات المشاريع وخطط التوسع في الأنشطة للعام المالي 2025-2026 في ضوء استراتيجية التحالف 2025 - 2030 في أجواء رمضانية ودودة.

وقد شهد الاجتماع الرابع حضورا مكثفا وبمشاركة واسعة من الآباء المؤسسين وقيادات وممثلي المؤسسات والجهات أعضاء التحالف، حيث تم عرض الخطة الاستراتيجية للتحالف 2025-2030 وكذلك خطة النشاط وموازنة العام 2025-2026، ومن أهمها التوسع في مشروع قواعد البيانات وإطلاق مبادرة للتمكين الاقتصادي تستهدف توفير 100 ألف فرصة عمل، وبحث مجموعة من المشروعات الخدمية والتنموية الأخرى.

وقد تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي للمبادرات والمشروعات والخطط القائمة التي يعمل عليها التحالف الوطني منذ آخر انعقاد للجمعية العامة في سبتمبر الماضي، حيث تم عرض تفاصيل المرحلة الثانية من حملة "إيد واحدة"، التي نفذت في موسمي الشتاء ورمضان، بالإضافة إلى مستجدات قوافل "إيد واحدة" الشاملة التي تهدف إلى توحيد جهود مؤسسات التحالف الوطني في الوصول للمناطق الآولى بالرعاية.

كما تم تناول مشروع إدارة وتشغيل مراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تم إسنادها للتحالف الوطني خلال الأشهر الأخيرة، والذي يهدف إلى دعم الأسر في مختلف أنحاء الجمهورية، فضلا عن متابعة ما تم تنفيذه في المرحلة الثالثة من مبادرة التعليم التي تهدف إلى تطوير التعليم في المناطق النائية وتكثيف المساعدات للمستحقين، علاوة على ذلك، تم استعراض مستجدات المرحلة الثالثة من مبادرة "ازرع" التي تدعم زراعة القمح لصغار المزارعين، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات قوافل دعم الأشقاء في فلسطين، كأحد أهم أوجه الدبلوماسية الإنسانية والقوى الناعمة للشعب المصري تجاه الأشقاء من شعوب دول الجوار.

ثم تم عرض المشروع النهائي للخطة الاستراتيجية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتي تهدف إلى رسم المسار وتنسيق وتنظيم وتوجيه الجهود التنموية بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، كما تمت الموافقة على خطة النشاط المالي للعام 2025-2026، وكذلك خطة وأولويات النشاط عن نفس العام المالي، أعقب ذلك عرض ومناقشة ميثاق العمل الأخلاقي للتحالف الذي يحدد القيم والمبادئ التي يجب أن يلتزم بها جميع الأعضاء في أعمالهم وأنشطتهم التنموية وقد قررت الجمعية تفويض مجلس الأمناء في تعديل واعتماد النسخة النهائية للميثاق، واختتم الاجتماع بإقامة مأدبة إفطار للسادة الحضور في أجواء عائلية يسودها الود والألفة.

أقيم الاجتماع في أجواء رمضانية جميلة سادها التعاون والإخاء، مما عكس الروح الجماعية التي تتمتع بها مؤسسات التحالف الوطني مما يعزز العلاقات بين المؤسسات وأعضاء الجمعية العامة في جو يبرز روح عائلة التحالف.