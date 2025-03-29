العالم اليوم - رسميا.. بيراميدز يطلب استقدام حكام أجانب لمواجهة الأهلي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 مارس 2025 01:25 صباحاً - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أن نادي بيراميدز تقدم بطلب رسمي لديه، مبديا رغبته في تواجد طاقم تحكيم أجنبي لمباراته أمام الاهلي، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدور الثاني ببطولة الدوري.

وستقام المباراة يوم 12 أبريل المقبل، وكشف الاتحاد المصري للعبة عن تقدم بيراميدز بطلب رسمي بوجود حكام أجانب في المباراة. وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري ، الجمعة،أن مجلس إدارة الاتحاد قرر اتخاذ الاجراءات الواجبة في هذا الصدد بعد أن أستوفي طلب نادي بيراميدز الشروط المنصوص عليها لائحياً، وتعهده بسداد تكاليف استقدام الطاقم الأجنبي .

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر رسميا.. بيراميدز يطلب استقدام حكام أجانب لمواجهة الأهلي .. في رعاية الله وحفظة