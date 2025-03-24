ضبط المتهمين بالتعدى على آخر وأنجاله بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 مارس 2025 12:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام ( عدد من الأشخاص ) بالتعدى على آخر وأنجاله بالضرب بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 10/ الجارى تبلغ لقسم شرطة الطالبية بالجيزة من طرف أول (أحد الأشخاص وأنجاله " ثلاثة طلاب مصابين بإصابات سطحية بالجسم" – جميعهم مقيمين بدائرة القسم ) بتضررهم من طرف ثان ( 5 أشخاص من بينهم " طالبة " – مقيمين بدائرة القسم ) لتوجههم للعقار سكنهم والإعتداء عليهم لإعتقادهم قيام أحد أنجال المبلغ (طالب من الطرف الأول ) برشق ( الطالبة من الطرف الثانى ) بكيس مياه حال تواجدها داخل أحد المدارس الكائنة بدائرة القسم ، فحدثت بينهم مشاجرة تبادلوا خلالها التعدى على بعضهم .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.