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ضبط المتهمين بالتعدى على آخر وأنجاله بالجيزة

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ضبط المتهمين بالتعدى على آخر وأنجاله بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 مارس 2025 12:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام ( عدد من الأشخاص ) بالتعدى على آخر وأنجاله بالضرب بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة .

 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 10/ الجارى تبلغ لقسم شرطة الطالبية بالجيزة من طرف أول (أحد الأشخاص وأنجاله " ثلاثة طلاب مصابين بإصابات سطحية بالجسم" – جميعهم مقيمين بدائرة القسم ) بتضررهم من طرف ثان ( 5 أشخاص من بينهم     " طالبة " – مقيمين بدائرة القسم ) لتوجههم للعقار سكنهم والإعتداء عليهم لإعتقادهم قيام أحد أنجال المبلغ (طالب من الطرف الأول ) برشق ( الطالبة من الطرف الثانى ) بكيس مياه حال تواجدها داخل أحد المدارس الكائنة بدائرة القسم ، فحدثت بينهم مشاجرة تبادلوا خلالها التعدى على بعضهم .

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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