الأهلي المصري يكمل مباريات (الرابطة) بفريق الشباب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 24 مارس 2025 09:55 صباحاً - أعلن نادي الأهلي المصري خوض مباراة اليوم ضد طلائع الجيش، في الجولة الثالثة لمسابقة كأس الرابطة المصرية بفريق الشباب..

وقال النادي الأهلي: من المقرر خوض فريق شباب الأهلي 2005 بجهازه الفني بالكامل، مباراة طلائع الجيش، اللاعب الوحيد الذي انضم من الفريق الأول لتدريب فريق الشباب هو حارس المرمى مصطفى مخلوف.

وبحسب موقع (بطولات) جاء ذلك من أجل محاولة منح اللاعبين الشباب فرصة للمشاركة في المباريات الرسمية، وأيضاً انشغال بعض لاعبي الفريق الأول بالمشاركة مع المنتخبات في تصفيات كأس العالم.

ويتواجد فريقا الأهلي وطلائع الجيش في المجموعة الثالثة من بطولة كأس الرابطة، التي تضم أيضًا أندية إنبي وفاركو.