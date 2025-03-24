قافلة طبية بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بتفهنا الأشراف للكشف المبكر عن الأورام

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 مارس 2025 09:31 صباحاً - في إطار المبادرة الوطنية «بداية جديدة لبناء الإنسان» التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمكافحة الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الأورام، وحرصًا من جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، ومتابعة الدكتور رمضان عبد الله الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، على دعم جهود الدولة في هذا المجال؛ نظمت كلية الدراسات الإنسانية للبنات بتفهنا الأشراف برئاسة الدكتورة وجيهة التابعي، عميدة الكلية قافلة طبية متخصصة للكشف المبكر عن الأورام.

وأكدت عميدة الكلية أن القافلة استهدفت أهالي منطقة تفهنا الأشراف وضواحيها من النساء والرجال والفتيات، حيث تم تجهيز حجرات الكشف واستقبال الحالات، إضافة إلى تشكيل لجان لتسجيل البيانات وفرز الحالات التي تحتاج إلى مزيد من الفحوصات، بما في ذلك الأشعة والتحاليل الطبية، لمتابعتها مع الفريق الطبي.

وقد ترأس الفريق الطبي الدكتور علاء خليل، كبير جراحي الأورام بكلية طب جامعة الزقازيق، وعاونه نخبة من الأطباء المتخصصين، من بينهم الدكتور عبد المنعم الشامي، استشاري الجراحة، والدكتور محمود ثروت، نائب جراحة الأورام بمعهد ناصر، والدكتور محيي الدين، نائب الجراحة، والدكتورة رازان، نائبة الجراحة.

وشهدت القافلة الكشف على 160حالة، تم تحويل 18 منها لإجراء فحوصات دقيقة، إضافة إلى متابعة الحالات التي تعاني من إصابات سابقة؛ لضمان تلقيها الرعاية الطبية اللازمة.