الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 23 سفيرا جديدا لدى جمهورية مصر العربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 مارس 2025 12:32 مساءً - تسلم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أوراق إعتماد ثلاثة وعشرين سفيراً جديداً لدى جمهورية مصر العربية، وهم:

- السيدة/ ايسيت كاريداد رومان مالدونادو، سفيرة جمهورة الدومينيكان.

- السيد/ فريدريك أوتينو أوتا، سفير جمهورية كينيا.

- السيد/ يورجن شولتس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية.

- السيدة/ ربيبكا إيلا، سفيرة جمهورية فنلندا.

- السيد/ بارت دى جروف، سفير مملكة بلجيكا.

- السيد/ أولريك شانون، سفير كندا.

- السيد/ محمد تاريد بن سفيان، سفير ماليزيا.

- السيد/ جوتين شين، سفير جمهورية اتحاد ميانمار.

- السيد/ محمد سفيان براح، سفير جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية.

- السيدة/ انجلينا إيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي.

- السيد/ اندرياس باوم، سفير الاتحاد السويسري.

- السيد/ ريكاردو إيساسا راميريس، سفير جمهورية بنما.

- السيد/ أرمين ساركيسيان، سفير جمهورية أرمينيا.

- السيد/ هولجر فيديريكو مارتينسن، سفير جمهورية الأرجنتين.

- السيد/ تاناوات سيريكول، سفير مملكة تايلاند.

- السيد/ جي رودريج جامبي، سفير جمهورية أفريقيا الوسطى.

- السيد/ عسكر جينيس، سفير جمهورية كازاخستان.

- السيد/ كوال نيوك كوال، سفير جمهورية جنوب السودان.

- السيد/ أبوهاميجه سيسيرا كومارا سينافيراتنا، سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية.

- السيد/ محمد عبد الكريم هنو، سفير جمهورية تشاد.

- السيد... أماديو إفا إمبا نتشاما، سفير جمهورية غينيا الاستوائية.

- السيد/ داج يولين- دنفيلت، سفير مملكة السويد.

- السيد/ ألكسندر بييسير موراجا، سفير جمهورية كوبا.

وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس رحب بالسفراء الجدد، معرباً عن خالص تمنياته لهم بالتوفيق في أداء مهامهم بمصر. وأكد السيد الرئيس على حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في مختلف المجالات، وأهمية إستمرار التواصل والتنسيق والتشاور إزاء مختلف الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية التي تحظى باهتمام مشترك.