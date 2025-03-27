مصر تتقدم بطلب لاستضافة كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاما

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 مارس 2025 02:25 مساءً -

كشف مسئولو اتحاد الكرة عن التقدم بطلب رسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بـ طلب استضافة كأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما بدلا من كوت ديفوار التي اعتذرت.

ويستعد منتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه، لخوض نهائيات بطولة أمم أفريقيا تحت 20 سنة التى كان من المقرر أن تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين ويتأهل منها 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بتشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبًا.

ومؤخرًا خاض منتخب مصر للشباب مواليد 2005 معسكره في قطر ضمن استعداداته لكأس الأمم الأفريقية القادمة في كوت ديفوار من 26 أبريل إلى 18 مايو وهى البطولة القارية المؤهلة للمونديال.

وتخلل المعسكر ثلاث تجارب دولية أسفرت عن الفوز على منتخب الإمارات الأوليمبي 5-1، وسبقها التعادل مع منتخب قطر الأوليمبي بهدف لكل فريق؛ والخسارة من منتخب كرواتيا الأوليمبي 2-3 وقدم المنتخب مستويات جيدة وتبعث للتفاؤل في أول تجربة دولية له تحت قيادة أسامة نبيه المدير الفني الذي تولى المهمة منذ بضع أسابيع.