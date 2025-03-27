محافظ أسوان : تشكيل لجنة مركزية للبت فى طلبات ملف التقنين ومناشدة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 مارس 2025 02:24 مساءً - تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة إنجاز ملف تقنين وإسترداد أراضى الدولة ، وفى ظل المتابعة المستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن ، شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة الإنتهاء من ملف التقنين بشكل كامل بحيث يتم مضاعفة المجهود للوصول إلى المستهدف بنهو كافة الملفات المتبقية ، مؤكداً على أنه تم تشكيل لجنة مركزية بالديوان العام للبت فى الطلبات التى أوكلت لجنة إسترداد أراضى الدولة الفريق برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية المحافظة لنهوها بإجمالى 1800 طلب من خلال التنسيق مع الإصلاح الزراعى وهيئة التعمير ، وناشد محافظ أسوان أصحاب الطلبات بسرعة إنجاز كافة الإجراءات المتعلقة بسداد المقدمات المالية ، والأقساط المتأخرة عليهم ، لافتاً إلى أهمية الإستفادة من التيسيرات العديدة التى تقدمها المحافظة ، وفى حالة عدم الجدية سيتم إدراجهم فى حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة .