الدكتور سلامة داود يهنئ الفائزين المكرَّمين في المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 مارس 2025 02:24 مساءً - يهنئ فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب الفائزين في المسابقة العالمية الحادية والثلاثين لحفظ القرآن الكريم، والمكرمين من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر التي أقيمت في مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويعرب رئيس الجامعة عن سعادته بهذا التكريم، لافتًا إلى أن منسوبي جامعة الأزهر يحصدون سنويًّا عددًا من جوائز تلك المسابقة العالمية؛ لإتقانهم وتميزهم في حفظ كتاب الله، وفهم وتدبر معانيه، مضيفًا أن الجامعة تقيم المسابقات القرآنية السنوية وكان آخرها المسابقة الكبرى التي كُرم الفائزون فيها بمجلس الجامعة الماضي.

كما يتقدم فضيلة رئيس الجامعة بخالص الشكر والتقدير لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للتعبير عن تقديره لعلماء الأزهر الشريف؛ لما يبذلونه من جهود مخلصة لترسيخ مفاهيم الإسلام السمحة وتصحيح الأفكار المغلوطة وتعزيز صورة الإسلام الذي ينبذ التشدد والتطرف بكافة صوره وأشكاله.

وتضم قائمة المكرمين اليوم في المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم في احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر كـلًّا من:

في الفرع الأول:

- الطالب محمود علي حبيب، المقيد بكلية الطب.

في الفرع الرابع:

- الدكتور حسن عثمان عبد النبي، المدرس المساعد في قسم التفسير بكلية أصول الدين بالمنصورة- فائزًا بالمركز الأول.

- الدكتور أبو اليزيد مصطفى أبو اليزيد العجمي، المدرس المساعد في قسم التاريخ والحضارة بكلية اللغة العربية بإيتاي البارود- فائزًا بالمركز الثاني.

فرع الأسرة القرآنية:

- الأستاذة الدكتورة عايدة أحمد مخلص، الأستاذ المساعد في قسم التفسير بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة- فائزة بالمركز الأول.